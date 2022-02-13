Называя ребенка будущие родители руководствуются благозвучием, модой, семейными именными традициями и другими факторами. При этом редко задумываются, как то или иное имя будет звучать на другом языке – не будет ли вызывать отрицательные или смешные ассоциации. Например, имена Света и Настя на английском созвучны с не очень приятными словами. Какие еще имена на разных языках могут вызвать смешок – читайте ниже в нашем материале Styler . Ира На итальянском "ira" — это ярость, злоба. Если вы скажете "меня зовут Ира", вас могут услышать, как "Меня зовут злоба". Поэтому при встрече с итальянцами, представляйтесь полным именем, чтобы точно не промахнуться. Илья Это странное для французов имя, потому что "il ya" по-французски означает буквально "имею", как "I have" на английском. Ничего обидного, но звучит не очень, согласитесь. Галина Испанский и итальянский языки словом "gallina" обозначают курицу. Такое слово употребляется для обозначения несушки редко, но все же можете поймать на себе косой взгляд, назвав свое имя. Эдик В норвежском языке краткая форма имени Эдуарда будет звучать, как уксус — "eddik". Остается только вообразить вашу реакцию, если к вам подойдут и скажут: "Привет, я уксус". Настя А вот имя Настя, очень распространенное у нас, может вызвать улыбку в англоязычных странах. Ведь созвучное "nasty" переводится как гадко, противно, неприятно. Света Светам тоже не повезло с английским языком. Такой вариант имени будет ассоциироваться с глаголом "sweat" – потеть. Светлана – иностранцам будет произнести сложно, а вот Лана – в самый раз. Семен С именем Семен и вовсе беда. По-английски "semen" – это семья, то есть сперма. Здесь, думаем, комментарии будут излишними. Раньше мы писали, какие имена запрещены в других странах.