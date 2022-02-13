Ленивые голубцы – блюдо для тех, кто обожает сочетание фарша с капустой, но не любит возиться с отпариванием капустных листьев и завертыванием обычных голубцов. Однако по рецепту, представленному ниже в Styler такие "ленивцы" получатся не только не хуже, но даже лучше классических. Рецептом приготовления блюда из фарша поделилась блоггер Alina FooDee. Ингредиенты для голубцов Фарш – 600 г Капуста – 500 г Лук – 1 шт. Яйцо – 1 шт. Чеснок – 1 зубчик Соль – 1 ч. л. (по вкусу) Рис – 100 г Черный молотый перец – по вкусу Для поджарки: лук – 1 шт., морковь – 1 шт. Для соуса: сметана 20% – 150 г, соус краснодарский – 150 г, кипяток – 500 г, соль по вкусу, лавровый лист – 1 шт.

Скриншот: такими будут наши голубцы Пошаговое приготовление голубцов Мелко нашинкуйте капусту, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду, капусту откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь, а капусте остыть. Промойте рис, залейте рис крутым кипятком и проварите 10 минут. Отбросьте рис на дуршлаг, дайте воде стечь, а рис полностью остыть. Перемелите мясо, лук и чеснок на мясорубке. Добавьте остывший рис и капусту. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте яйцо. Перемешайте. Сформируйте шарики из фарша, выложите в форму. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов. Тем временем мелко нашинкуйте лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, несколько минут обжарьте. Выложите лук и морковь на ленивые голубцы. Смешайте сметану, краснодарский соус. Залейте крутым кипятком, посолите по вкусу. Залейте ленивые голубцы соусом, положите лавровый лист. Запекайте еще 30-45 минут. Раньше мы писали, какой неожиданный ингредиент сделает ваш винегрет в разы вкуснее. Также специалисты рассказали, что пельмени действительно нельзя при варке бросать в кипяток.