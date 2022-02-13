Тесто для домашних пельменей – один из "камней преткновения", который отпугивает кулинаров от их лепки на своей кухне. Здесь могут возникнуть две проблемы: тесто будет нежным, но развалится при варке, или же тугим, красивым, но "резиновым" и безвкусным. Однако секрет идеального теста прост. Им поделилась блоггерша Alina FooDee. Мы будем готовить заварное тесто с растительным маслом – нашим секретным компонентом. Ингредиенты для теста: Мука пшеничная просеянная – 500 г (3 стакана 250 мл + 1 ст. л.) Вода горячая 70-75 градусов – 250 мл Яйцо – 1 шт. (небольшое) Соль – 1 ч. л. без горки Растительное масло – 25 г (3 ст. л.) Начинка для пельменей: Фарш – 550 г (говядина + свинина) Лук – 200 г Сало – 30 г (по желанию, если мясо постное) Вода – 70-80 г (смотрите по консистенции фарша) Соль – 1 ч. л. без горки Пошаговое приготовление пельменей В муку добавьте соль, яйцо и растительное масло. Перемешайте. Сдвиньте яйцо немного до края миски, чтобы оно не сварилось. Залейте муку горячей водой, замесите тесто сначала ложкой, затем рукой. Если видите небольшие вкрапления сваренного желтка – ничего страшного, они разойдутся при дальнейшем вымешивании теста. Вымешивайте тесто 7 минут до полной однородности. Тесто не будет липнуть ни к рукам, ни к поверхности, поэтому дополнительно муку можно не прибавлять. Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 20-30 минут. Подготовьте начинку, перемолов мясо, сало, лук. Посолить, поперчить и добавить воду. Возьмите часть теста весом 120 г, раскатайте ее по размеру пельменницы, хорошо посыпьте мукой ту сторону теста, которую выкладываете на пельменницу, чтобы готовые пельмени хорошо отходили от нее. Выложите фарш в отверстия. Смотрите, чтобы фарш не попадал на тесто вокруг них, так пельмени хорошо слепятся. Раскатайте часть теста весом 80 г, накройте пельменницу, прокатайте хорошо скалкой. Остатки теста положите под полотенце, чтобы они не заветривались, их можно использовать повторно. Готовые пельмени отваривайте в подсоленной воде с лавровым листом, горошинами черного перца и луком. Отваривайте 3 минуты после того, как они уплывут. Подавайте со сливочным маслом. Из этого количества выходит 5 пельменниц или 185 пельменей. Готовые пельмени можно выложить на посыпанную мукой поверхность и заморозить. Раньше мы писали, как нельзя варить замороженные равиоли, и почему они разваливаются. Также сообщалось, как приготовить идеальные ленивые голубцы.