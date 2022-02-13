В воскресенье, 13 февраля, стало известно о прибытии в Украину еще двух самолетов с американской военной помощью. Самолеты прибыли сегодня утром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США. Как рассказали в американском посольстве, украинским военным были переданы боеприпасы и заряды для гранатометов. "Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", – заявили в дипломатическом представительстве. Напомним, вчера США передали Нацполиции автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы. Кроме того, в Министерстве обороны заявили, что Украина уже получила 1300 тонн военной помощи от США.