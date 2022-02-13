После финала Нацотбора на Евровидение 2022 года Украина попала в тройку лидеров согласно рейтингу официального букмекерского сайта. Теперь у нас только один конкурент. Об этом идет речь на сайте eurovisionworld.com. Так, после победы Alina Pash с композицией "Тени забытых предков" Украина завоевала второе место. А еще до вчерашнего дня мы были в конце первой десятки – на седьмой позиции. Лидерство по-прежнему за итальянцами Mahmood & Blanco с композицией "Brividi". Впрочем, из 41 страны-участницы только 13 представили свои композиции, еще пять – назвали исполнителей. Остальные 23 – пока еще "темные лошадки". Вот как выглядит первая десятка по рейтингу букмекеров:

Скриншот Наши главные сейчас конкуренты представят свою страну с лирической композицией, что очень контрастно с прошлогодними феноменальными рокерами Maneskin. Сравните ниже песню итальянцев и нашу. У кого больше шансов победить? Когда состоится конкурс 66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая). В конкурсе этого года примут участие представители таких стран: Украина Албания Армения Великобритания Австралия Австрия Азербайджан Бельгия Болгария Хорватия Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Грузия Германия Греция Исландия Ирландия Израиль Италия Латвия Литва Мальта Молдова Черногория Нидерланды Сербия Словения Испания Швеция Швейцария Alina Pash в первом полуфинале выступит под номером девять. Отметим, что победа Паш стала довольно скандальной из-за ситуации с визитом Alina Pash в Крым в 2015-м и поездкой в Москву.