В Кремле отреагировали на переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был достаточно сбалансированным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". "Телефонный разговор длился чуть больше часа. Но если вернуться к разговору РФ-США, то можно констатировать, что характер беседы был все же достаточно сбалансирован и деловым", — сказал Ушаков. Байден, по его словам, сослался на опыт "холодной войны", когда представители США и СССР "делали все возможное, чтобы избежать крушения, серьезного конфликта". "Он сказал, что наши два больших государства и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", – сказал Ушаков. По его словам, Путин тоже прошелся по истории отношений США и НАТО с Россией. "Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже, в общем-то, содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения", — сказал помощник российского президента. Кроме того, по словам Ушакова, Байден в ходе разговора упомянул о возможных жестких санкциях в отношении РФ в случае российского вторжения в Украину. Ранее мы писали, что Россия в ближайшее время отреагирует на ответ США и НАТО по поводу "гарантий".