Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не давало рекомендации ограничить полеты над Украиной. Воздушное пространство страны остается открытым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко. "Небо над Украиной открыто, власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства. EASA также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины", — написал в Тимошенко. Замглавы ОП подчеркнул, что руководство страны пользуется фактами, а не предположениями. По его словам, большинство авиакомпаний продолжают полеты в воздушном пространстве Украины без ограничений. "Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами", – добавил Тимошенко. Напомним, ранее Министерство инфраструктуры заявило об отсутствии планов по закрытию авиапространства над Украиной. Отметим, авиакомпания Lufthansa допускает приостановку рейсов в Украину.