На Олимпийских играх прошел финальный забег у мужчин на 500 метров в шорт-треке. Об этом сообщает РБК-Украина. В финале приняло участие пять спортсменов, представлявших пять разных сборных. Самым быстрым оказался представитель Венгрии Шаоан Лю. Для которого это уже третья выигранная медаль в Пекине, до этого было две "бронзы". А на прошедших Играх Шаоан стал олимпийским чемпионом в эстафете. Результаты финала на 500 метров: Шаоан Лю (Венгрия) – 40,338 Константин Ивлев (ОКР) – 40,431 Стивен Дюбуа (Канада) – 40,669 Напомним, что сборная Нидерландов по шорт-треку победила в женской эстафете и установила новый олимпийский рекорд.