Многие из нас продолжают запасаться картофелем на зиму. Но к концу зимнего сезона корнеплоды могут портиться, чернеть, прорастать, а также терять свою пищевую ценность, часто получая ненужную сладость. Как это предотвратить, сообщает Rsute. Почему картофель может стать сладким Если долго сохранять корнеплод долго при низкой температуре, или не уберечь его от заморозков, он изменит вкус. Это связано с тем, что крахмал в картофеле при воздействии низких температур превращается в сахарозу, делая сладким овощ. Постепенно у такого картофеля изменяются не только вкусовые качества, но и внешние, а также ухудшающиеся свойства. Можно ли употреблять такой картофель в пищу Есть такой картофель можно, он не вреден. Но при этом немногим нравится сладкий привкус, неуместный в картофеле. Убрать привкус можно с помощью специй, различных квашеных продуктов или с помощью уксуса, добавив столовую ложку во время варки. Как нужно хранить картофель, чтобы он не замерз? Утеплите место хранения картофеля и сделайте там хорошую вентиляцию. Следите за влажностью воздуха: она должна быть не менее 85 процентов. Хранить можно только сухой картофель в сетках или мешках, пропускающих кислород. Температура в месте хранения не должна меняться, чтобы картофель не стал прорастать. Верхнюю часть можно накрыть утеплителем, чтобы остановить замерзание. Оптимальная температура для хранения картофеля – от 5 до 7 градусов. Ранее эксперты рассказали, почему картофель чернеет изнутри и как этого избежать. Также мы писали, что положить в мешок с корнеплодом, чтобы он не пророс.