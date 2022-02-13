Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 февраля, проведет телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Переговоры пройдут в ближайшие часы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. "В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", — объявил он на странице в Facebook. Напомним, вчера Байден говорил с российским президентом Владимиром Путиным. После переговоров в Белом доме заявили, что США так и не установили, решила ли Россия пойти на вторжение в Украину. Однако Байден вчера предупредил Путина о готовности США к любым сценариям и пригрозил мощными санкциями.