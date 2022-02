Операционную систему Windows 11 можно запустить на Android 13. Речь идет именно об устройствах с процессором в архитектуре Arm. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Android-разработчика Дэнни Лина. Для установки Windows 11 Линн использовал Google Pixel 6. На смартфоне также был установлен и Android 13 DP1, что стало решающим фактором. Дело в том, что ОС Google имеет улучшенные возможности виртуализации.

Пока неизвестно, какими свойствами будет обладать финальная версия продукта, однако версия для разработчиков уже позволяет экспериментировать с новой операционной системой корпорации.

Как отметил Лин, Windows 11 работает отлично, но без аппаратного ускорителя GPU.

Более того, на Pixel 6 удалось запустить классическую Doom.

Да, это ходьба (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m — kdrag0n (@kdrag0n) 14 Feb 2022