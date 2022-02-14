Константин Грубич рассказал трогательную историю об австралийке, почтившей память своего погибшего 12-летнего сына. Женщина нашла его блокнот с незаконченным музыкальным произведением и попросила музыкантов окончить его, чтобы сын мог услышать музыку с небес. Эта история побудила телеведущего Константина Грубича упомянуть в эфире программы "Твой день" на телеканале "1+1" и о своей трагедии в семье.

Австралийский мальчик, умерший в 12 лет (скриншот с видео) "Понимаю эту женщину, потому что я сам отец, потерявший ребенка. Прошло уже много лет, но эта боль не утихает. Говорят, если человек идет, надо избавиться от вещей. Мы с женой до сих пор не решили, что делать с вещами нашей дочери. Руки не поднимаются. Пожалуй, когда меня уже не станет, там наведут порядок», – рассказал Грубич.

Константин Грубич с семьей (фото: пресс-служба "1+1") Он также отметил, что несмотря ни на что нужно продолжать жить дальше. Константин благодарен женщине из Австралии, которая смогла передать память о сыне таким образом. При этом она даже и не подозревала, что ее ребенок самостоятельно учился играть на фортепиано.

Константин Грубич с семьей (фото: пресс-служба "1+1") "Люди гибнут на фронте, от ковыда, но я вас прошу – живите дальше! И что делать с вещами умерших – решит каждый для себя. Потому что избавляться от них – это не совсем правильная традиция, по-моему", — отметил Грубич.

Ярослав и Ольга Грубич (фото: пресс-служба "1+1") Что произошло с дочерью Константина Грубича Летом 2014 года 17-летняя Ольга погибла после того, как ее сбил неизвестный водитель автомобиля, и скрылся с места ДТП. Девушка получила тяжелые травмы, но была жива. Ее сразу же госпитализировали. Почти три недели она лежала в Коми, но, к сожалению, врачи не смогли вернуть ее к жизни. Напомним, внезапно скончалась невестка Геннадия Кернеса. Мы также писали о том, что скончался известный украинский художник Игорь Губский, за работами которого охотятся музеи и коллекционеры.