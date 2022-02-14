Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2022 года.

Аналитики отмечают, что больше всего с начала года подорожали овощи.

По сравнению с декабрем 2021 года капуста подорожала на 46,3% до 17,0 гривен за килограмм, морковь — на 35,9% до 13,6 гривен за килограмм.

Рыба мороженая подорожала на 18,0% 103,7 гривен за килограмм.

Сахар подешевел на 1,5% до 27,1 гривен за килограмм, подсолнечное масло на 0,6% до 61,1 гривен за литр, крупа гречневая — на 0,3% до 47,6 гривен за килограмм.

В Украине выросли цены на крупы. По сравнению с декабрем 2021 года цены на гречку, рис и пшено увеличились на несколько гривен за килограмм.Инфляционные риски в Украине усиливаются. Помимо высоких мировых цен на продовольствие, негативное влияние на инфляцию окажут цены на энергоносители и рекордный за десятилетия рост цен производителей промышленной продукции.

В Украине стремительно продолжает дорожать свинина.