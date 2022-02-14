14 февраля во мире празднуют День святого Валентина — покровителя влюбленных, а также — День влюбленных.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и поздравлений.Любовь — это вечность, любовь — это время,
Оно незабываемое для нас,
Мы будем вместе, я верю в это,
С днем Валентина поздравляю тебя.
***
В День святого Валентина
Пусть не воет вьюга,
Ибо любовь моя горячая,
Ясное солнышко будто,
Охотно растопит снег.
Ты лучшая (лучший) от всех!
***
Ты мое сокровище, моя любовь!
Пусть исполнятся все желания!
С праздником поздравляю тебя,
Дарю влюбленное сердце свое!
***
Желаю тебе любви:
Не такого месяца, потому что он пропадает,
Не такого как солнце, потому что оно угасает,
Не такого как ветер, потому что он гуляет,
А такого как небо, ибо оно бескрайнее!
С днем Святого Валентина!
***
День Святого Валентина,
И за окном, одна картина.
Все с букетами идут,
И любовь всем несут.
Я тебя в этот поздравляю,
Свое сердце отправляю.
Все же бывают чудеса:
Было сердце, стало два.
***
День Святого Валентина!
День влюбленных и счастливых.
Люди любят и ждут,
А чего? Сами не знают.
В этот день может произойти:
Каждый может влюбиться.
Будут сердечки петь,
Будут цветы дарить,
Будут улыбки сеять,
Ребята на гитарах играть.
Праздник сладостей и любви,
Праздник радости и желания.
Все красное и прекрасное,
Все мечтательное и сказочное.
Вокруг сердец много.
Каждый хочет чувствовать
Отовсюду слова любви,
Поцелуев ощущение.
Люди любят и целуют,
Всем сердца свои дарят.
Влюбись в этот вечер —
Сейчас будет это уместно!
***
«Валентинку» я пишу
И твоего сердечка прошу,
Потому что давно уже мое
Мне дышать не дает.
Только тебя увижу,
Задыхаюсь будто.
Подари мне любовь —
Сердце будет биться вновь.
Читайте, что подарить любимому человеку на День святого Валентина .