Гривна открыла новый день стремительным падением по отношению к американскому доллару.

Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы Investing.com, пишет «Сегодня».

По состоянию на утро 14 февраля украинская валюта торговалась по 28,64 грн относительно доллара и продолжает падение. С начала суток доллар прибавил около 6 копеек или 2,12%.

Как рассказал в эфире канала «Украина 24» инвестиционный аналитик Сергей Фурса, экономических причин для такого стремительного роста курса доллара – нет. Все дело в психологическом давлении из-за угрозы нападения РФ, которое и толкает котировки вверх.

Фурса отметил, что пока не стоит покупать валюту без крайней необходимости.

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, во вторник Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ, эксперт ожидает низкий интерес инвесторов к этому размещению.

Гойлов отмечает, что на этой неделе, с 14 по 20 февраля, гривна продолжит слабеть и опустится до отметки 28,15 грн, а единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет до 31,85 грн.

Ключевой причиной всплеска спроса на валюту в начале 2022 года являлся психологический фактор. Он связан с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакцией на него со стороны участников рынка.