Посол Украины в Британии Вадим Пристайко разъяснил свои слова о возможном отказе от заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Он заверил, что страна не будет пересматривать свои стремления присоединиться к НАТО, добавив, что его слова вырвали из контекста.

«Сейчас мы не являемся членом НАТО и, чтобы избежать войны, готовы на много уступок, что мы и делаем в разговорах с россиянами», – заявил он в комментарии Reuters.

По его словам, это не имеет ничего общего с НАТО, что закреплено в Конституции Украины. В частности, не является отсрочкой для амбиций нашего государства быть в этом западном военном альянсе.

«Мы говорим о том, что сейчас не в семье, поэтому должны искать что-то другое, например, двусторонние соглашения с Британией, США. Поэтому, кроме НАТО, мы ищем какие-то другие договоренности, которые позволили бы нам выжить в этом конкретном испытании прямо сейчас», – объяснил он.

Ему также снова задали вопрос, меняет ли Украина свою заявку на членство в НАТО. Он ответил: «Нет».

Накануне спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о якобы отказе Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с РФ, были вырваны из контекста.

НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп аналогичных тем, что уже существуют в странах Балтии и Польши, в Черноморском регионе, в частности, в Румынии.