Украинской прими-балерине и маме двоих детей Екатерине Кухари в этом году исполнилось 40 лет, однако дать ей этот возраст очень сложно. Грациозная танцовщица выглядит гораздо моложе и поражает своей стройностью, изяществом и красотой. В эксклюзивном интервью Styler она поделилась своими правилами питания и секретами, позволяющими ей всегда оставаться сияющей и молодой. С чего начинается ваш денек? У нас со Стояновым есть традиция, мы не встаем с постели, пока трижды друг друга не обнимем. А уже после этого обязательно контрастный душ и чашечка свежесваренного кофе с кардамоном. Какие правила или особенности питания позволяют сохранять стройность? В этом мне помогает ряд обычных правил. Никогда на ночь не им мучное. Могу позволить себе такое только до обеда и то, если понимаю, что после этого мне предстоит серьезная физическая нагрузка. Вечером я обычно предпочитаю овощи, фрукты, морепродукты и травяные чаи. А вот утром я люблю цитрусовые, и они всегда присутствуют в моем рационе. Я очень люблю витамин С, поэтому всегда заправляю лимоном салаты и даже добавляю его в борщ. Что никогда не ест Екатерина Повар? Сладкие газированные напитки, тоники, картофель фри и все рестораны быстрого питания – это табу. Никакого фастфуда. Я люблю все только свежеприготовленное. И особенно люблю, когда готовит мой муж. Что обязательно есть в вашем меню? Кроме цитрусовых, это обязательно сывороточные и сырокопченые колбаски. В какой день или в какую минуту вы не открыли бы мой холодильник, там всегда будет лимон и сыроватая колбаса. Какие ваши любимые блюда? Я очень люблю утку по-пекински. Соте из морепродуктов. Если в этот день есть спектакль, то он не обойдется без пасты карбонара. А вообще я всеядный жизнелюб. Любимые домашние упражнения, чтобы поддерживать фигуру? Самый простой и необходимый предмет в таком случае – это хула-хуп. И лучшее упражнение, которое в этом поможет – это его вращение. 5-10-15 минут в день, кто сколько может. Кстати, это было первое, что я делала, когда восстанавливалась после родов. Но больший эффект вы получите от хула-хупа с резиновыми шипами, который позволяет мышцам живота подтянуться еще больше. А также интенсивные массажи – наилучшая пассивная физическая нагрузка. Разрешаете ли себе расслабиться в отпуске (или во время локдауна)? Разрешаю, но это максимум два дня. Затем мое тело испытывает такую физическую ломку от недостатка нагрузки и упражнений. Если нужно быстро сбросить вес – что делаете? Есть ли у вас какие-нибудь секреты экспресс похудения? Первое, что нужно сделать, – это начать правильно питаться, а из-за стола выходить немного голодным. Не морить себя голодом, но есть в меру и только здоровую и правильную пищу. Второй верный помощник – это штаны-сауна плюс серьезные физические нагрузки. Но если времени в обрез, нужно просто перестать есть. Позвольте завтрак и жидкости. Вода с лимоном или ананасовый фреш, разбавленный водой. Какие у вас бьюти-ритуалы? Сколько тратите время на это? Хотелось бы тратить на это гораздо больше времени, но сейчас его просто нет. Гастроли, работа в колледже, спектакли в Национальной опере отнимают много времени. Но в идеале для меня это непременный поход к косметологу минимум два, максимум четыре раза в месяц. Также регулярные домашние процедуры. Маски, массаж лица кварцевым роликом, патчи под глаза. Когда есть время, то кубик льда утром. Но сейчас это все мечты, и я предпочитаю сон. Поделитесь бьюти-лайфхаками, чтобы быстро привести себя в порядок и выглядеть ослепительно. Самый главный лайфхак – это хороший сон, любящий мужчина рядом и бокал сухого красного вина. А также вращение. Буддистские монахи установили, что обращение является одной из необходимых составляющих долголетия. Так что оборачивайтесь, господа, оборачивайтесь. Что всегда есть в вашей сумочке? В моей сумочке всегда можно найти спрей – антисептик, крем для рук и губную помаду. Также всегда кладу туда аромат и телефон, в котором есть пейпас (смеется). Если говорить о перелетах во время гастролей, то в сумке появляются наушники, патчи, термальная вода и несколько пар пуантов. Что вы думаете о пластике и не исключаете ли хирургические вмешательства в будущем? Главное, как я считаю, чтобы женщина была счастлива и чтобы у нее горели глаза. Если ей для этого нужна пластика, и она при этом будет чувствовать себя любимой, счастливой, сексуальной и ей будет комфортно, почему бы и нет. Что бы вы посоветовали украинкам, которые не могут добиться фигуры мечты? Я посоветовала бы заниматься балетом. А также мечтать, любить и чаще представлять себя такой, какой они себя видят. Визуализация – это путь к успеху.

Екатерина Повар раскрыла свои секреты красоты и молодости (фото: (instagram.com/ekaterinakukhar_official) Напомним, ранее Екатерина Кухарь покорила романтическим фотосетом и раскрыла их с мужем традиции на День влюбленных. Мы также писали о том, что Повар и Стоянов тронули нежными признаниями в годовщину свадьбы. Супруги вместе уже 12 лет. Пара воспитывает двоих детей – сына Тимура (от первого брака балерины) и дочь Анастасию.