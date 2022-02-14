С 14 февраля украинцы могут тратить так называемую «ковидную тысячу» на оплату коммуналки.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что люди старше 60 лет теперь могут оплатить коммунальные услуги из средств «єПідтримки».

Кроме того, увеличился и срок, когда можно потратить тысячу гривен за вакцинацию — с 4 до 9 месяцев.

В пяти областях на западе страны хотя бы одну прививку против COVID-19 сделали только 36-44% взрослого населения.

В Украине продолжает расти количество детей, которые болеют COVID-19.

С начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое. В настоящее время в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с коронавирусом или подозрение на него.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.

Украина получила первую партию лекарств против COVID-19 «Молнупиравир». Молнупиравир — это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.