Все украинцы похожи при том, что каждый уголок нашей страны очень хорош и уникален. И не важно: речь идет о лесах и горах или о степях и морях. Приблизительно так прокомментировал скандал относительно своего высказывания в эфире Нацотбора на Евровидение 2022 года Ярослав Лодыгин во время пресс-конференции, посвященной результатам национального отбора, сообщает корреспондент Styler. Комментарий Лодыгина о "лесах и горах" 14 февраля Ярослав Лодыгин признал, что его высказывания были некорректными. "Приношу свои извинения, если такая оценка кого-то оскорбила… Через короткое эфирное время мне не хватило точности в формулировке (оценки выступления KALUSH Orchestra)" — сказал Ярослав. По словам генпродюсера Общественного, никакие "географические или этнические факторы" не являются основанием, которое может повлиять на представление (или не представление) украинского артиста на европейском конкурсе. "Речь не о том, что кто-то из степей и рек может представлять Украину на Евровидении, а кто из лесов и гор – не может", – объяснил член жюри Нацотбора. При этом Лодыгин подчеркнул, что его слова касались исключительно конкретного номера KALUSH Orchestra и это "непременно субъективная оценка", на которую он имеет право. "Как продюсера, мой фокус направлен на финал Евровидения, на то, какое место мы можем занять… Для меня важно, чтобы мы этот шанс использовали по полной. Чтобы мы себя показывали, как модерная европейская культура… По-моему, несколько исполнителей, выглядели лучше, чем KALUSH Orchestra… Кто соглашается со мной, кто — нет. Это нормально", — сказал Ярослав. Вместе с тем, Лодыгин не согласен, что выступление Алины Паш в определенной степени тоже архаично. "Несколько раз, с 2004 года, мы показывали себя со стороны, как в номере KALUSH (мы говорим исключительно об искусстве)… В номере Алины же другой месседж на разных уровнях. Слова, лирика, отсылка на мировых литераторов и художников… Это интегрирующий месседж в европейскую культуру", — сказал он. "Уже первые реакции букмекеров, обозревателей, европублики показывают, что мы сделали правильный выбор артиста… Мне лично кажется, что в 2022 году номер Алины Паш представит Украину лучше", — добавил Лодыгин. В конце он снова добавил, что никак не хотел кого-то обидеть по признакам географии. "Мы все похожи и каждый уголок страны имеет что-то уникальное, что может представлять нас на разных мировых конкурсах", — резюмировал Ярослав. Напомним, во время эфира национального отбора на Евровидение 2022 г. произошел скандал после слов Ярослава Лодыгина, которыми он прокомментировал выступление KALUSH Orchestra. "Мне кажется, что мы уже несколько раз представляли себя, как Украина, как украинцы, как таковые — люди из лесов, люди с гор в этом случае. Мне кажется, что пришло время какой-то другой репрезентации", — заявил он в субботу. Добавим, что победу в Нацотборе Евровидения одержала Алина Паш. Но общественный вещатель не подпишет с ним соглашение, пока Государственная пограничная служба Украины не подтвердит, что певица не нарушала закон, путешествуя к временно оккупированному россиянами Крыму. Если информация о поездках на полуостров через российскую границу, представленная об Алине в открытых источниках (в том числе на сайте "Миротворец"), подтвердится, то на Евровидении 2022 года нашу страну будет представлять артист, занявший второе место в отборе — KALUSH Orchestra.