Лунный календарь стрижек на март 2022 года поможет подобрать наиболее удачную дату для визита к парикмахеру.

Астрологи считают, что Луна влияет на здоровье, состояние и скорость роста волос, поэтому выбирать день для смены прически нужно осторожно.

Благоприятные дни для стрижки в марте 2022 года

По материалам: Обозревателя

Благоприятными для стрижки, согласно лунному календарю, являются дни 1, 7, 8, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28 и 29 марта.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2022 года

Не рекомендуется стричь волосы 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 30 и 31 марта.

Благоприятные дни для окрашивания в марте 2022 года

1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27 и 29 марта.

Неблагоприятные дни для окрашивания в марте 2022 года

Не рекомендуется окрашивать волосы 2, 3, 6, 9, 14, 19 и 31 марта – эти дни крайне неблагоприятны для смены цвета.

При этом в марте есть даты, когда окрашивать волосы можно при определенных условиях. Так, 4 марта подходит для окрашивания в темные оттенки, 7 марта – оттеночным бальзамом или пенкой, 11 марта – натуральными красителями, 12 марта – в золотые или медные оттенки, 13 марта – в натуральные цвета, 15 и 18 марта – натуральными красками, 17 марта – в светлые тона, 20 и 30 марта – щадящими красителями, 23 и 25 марта – в светлые оттенки. А 28 марта не стоит радикально менять цвет волос.

В 2022 году украинцы получат несколько раз дополнительные выходные в связи с государственными праздниками. Самые продолжительные выходные ожидаются в марте, апреле, июне и декабре.