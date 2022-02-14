Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается стабильной, без существенных изменений, однако по сравнению с прошлой субботой (12 февраля) количество обстрелов со стороны российских наемников увеличилось.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба операции Объединенных сил.

«Оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. По сравнению с 12.02 — количество обстрелов со стороны врага увеличилось», — говорится в сообщении.

В то же время по состоянию на 8 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

«Подразделения, которые входят в состав Объединенных сил, выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей и находятся в готовности к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным Силам Украины», — призывают в штабе.

10 февраля потери боевиков на Донбассе составили 5 человек. Все они небоевые.