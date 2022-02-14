Служба безопасности заявляет, что Украина столкнулась с очередной мощной волной гибридной войны — попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей.

«Мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство», — говорится в сообщении пресс-службы.

СБУ фиксирует проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора.

«Не только фиксирует, но активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов. Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме», — добавили в ведомстве.

СБУ рекомендует украинцам не паниковать, мыслить критично и проверять любую информацию.

Силовики СБУ задержали в Станице Луганской бывшего заместителя главаря одной из группировок так называемой «Казачьей национальной гвардии», которая воевала на стороне боевиков «ЛНР».

Жительница Донецкой области задержана по подозрению в сотрудничестве с участниками незаконных военных формирований. Женщина, имея образование картографа, передавала боевикам данные о дислокации бойцов ВСУ.

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», когда тот пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.