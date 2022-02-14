Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО. Однако некоторые страны намекают на риски со вступлением Украины в Альянс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Что касается заявления нашего посла, ответ Кулебы был официальным и предметным. Правильно ли мы все его поняли или неправильно? В том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали. Сегодня некоторые лидеры немного намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопросы о членстве в НАТО, потому что эти риски связаны с реакцией РФ … Мне кажется, что никто этого уже не скрывает и мы должны быть откровенными, это решение зависит от нас», – заявил он. При этом Зеленский добавил, что Украина должна идти по тому пути, который она выбрала. "Остается вопрос о пути, сколько Украина должна идти по этому пути, кто будет поддерживать нас на этом пути. А может действительно вопрос открытых дверей для нас такая мечта и никто не знает когда мы там будем. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться по этому пути , который мы выбрали. Главное, чтобы наша армия была мощной, а куда этот путь докажет – посмотрим", – добавил президент. Он также заявил, что Украина не подавала сигнала, что ее не интересует членство в НАТО. "От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью. Поэтому это не первый сигнал, что этот вопрос не актуален, исходящий не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Поэтому этот вопрос не к нам", — добавил. Зеленский. . Напомним, ранее сообщалось, что посол в Британии Вадим Пристайко якобы допустил отказ Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с РФ. В МИД Украины заявили, что эти слова были вырваны из контекста. После он объяснил, что раннее заявление было результатом недоразумения и добавил, что речь шла о соглашениях с другими странами.