"УДАР Виталия Кличко" обращается к руководству государства максимально упростить процедуру вступления в территориальную оборону по всей стране по примеру Киева. В условиях угрозы полномасштабного вторжения подписание контракта резервиста должно происходить максимально быстро и по принципу "единого окна". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "УДАРа". В УДАРе отмечают, что механизм упрощенного оформления резервистов уже отрабатывается в столице, где открылся первый рекрутинговый центр территориальной обороны и готовится к открытию второй такой центр. "Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру подписания контракта резервиста. Сегодня она — сложная и растянутая во времени. Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем «единственное окно». Открыли также в столице. первый рекрутинговый центр территориальной обороны по ул. Крещатик", — заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко. Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами была создана горячая линия КГГА. Каждый желающий может обратиться на нее по номеру 063-651-44-46. В "Ударе Виталия Кличко" считают, что опыт Киева нужно немедленно распространить на всю страну. "Нельзя позволить, чтобы бюрократические преграды помешали формированию укомплектованных и боеспособных подразделений этих войск. Украинцы, которые выразили желание защищать страну в рядах терробороны, не должны тратить несколько дней на сбор справок и хождение по разным инстанциям. Все должно происходить в одном месте" , быстро и удобно для людей", — отмечают в "УДАРе". Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу по защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Также на XXV съезде "УДАРа" команда представила экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.