В Министерстве образования и науки призывают украинцев сохранять спокойствие и не сеять панику на фоне угрозы вторжения России в Украину. В МОН уверяют, что образовательные учреждения продолжают свою работу в обычном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на должность министра образования Сергея Шкарлета в Telegram-канале. По словам Шкарлета, в настоящее время в соцсетях и СМИ распространяется значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе. Он отмечает, что нужно трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами. "Отмечаю, что учебные заведения по-прежнему продолжают свою работу в привычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановлении нет! Формат обучения в разных регионах зависит исключительно от уровня эпиднебезопасности", — написал он и призывал доверять только официальной информации . Напомним, митрополит Епифаний обратился к украинцам во время "беспокойства и угрозы развертывания полномасштабной войны со стороны России" и напомнил тексты молитв за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир.