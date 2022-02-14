Россия планирует вторжение в Украину, доказательства этому очевидны, — такое заявление в ходе визита в Шотландию сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Об этом сообщает BBC.
Джонсон отметил, что на украинской границе сосредоточены войска, а также «другие признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке».
«Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но есть время, чтобы президент Путин отступил», — сказал он.
Джонсон добавил, что его министр обороны Бен Уоллес был «прав, сказав», что Запад должен быть един против российской агрессии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину. По его словам, санкции будут введены автоматически при нападении РФ.
В МВД сообщили, как будут реагировать на попытки захвата административных зданий — это будет расстрел.