Россия планирует вторжение в Украину, доказательства этому очевидны, — такое заявление в ходе визита в Шотландию сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает BBC.

Джонсон отметил, что на украинской границе сосредоточены войска, а также «другие признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке».

«Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но есть время, чтобы президент Путин отступил», — сказал он.

Джонсон добавил, что его министр обороны Бен Уоллес был «прав, сказав», что Запад должен быть един против российской агрессии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину. По его словам, санкции будут введены автоматически при нападении РФ.

В МВД сообщили, как будут реагировать на попытки захвата административных зданий — это будет расстрел.