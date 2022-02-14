Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Об этом говорится в материале «Украинской правды».

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. При этом Колесников в комментарии изданию заявил, что сам находится в Киеве, а борт улетел в Польшу на техническое обслуживание.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

Что касается Ахметова, сам он покинул страну еще 30 января, один из его бортов вылетел из Украины в воскресенье.

Покинули Украину, по данным издания: бизнесмен Виктор Пинчук, нардеп Вадим Новинский (10 февраля рейсом Киев-Мюнхен), Александр Ярославский (сразу после смертельного ДТП), бизнесмены Андрей Ставницер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

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