Тенденции на брови – это, как ни крути, опасная территория. Одно время все ходили со слишком уж тонкими бровями, потом – с мегагустыми, потом – с геометрически прочерченными. А потом… посмотрели на старые снимки и пожалели обо всех "манипуляциях" с внешностью. Поэтому стилисты советуют: какие бы брови ни "входили в моду", не спешите их копировать, лучше обратитесь к профи, который подберет идеальный вариант для вашего лица. Но, конечно! Тренды на брови все же есть: в этом году в лидеры, по прогнозам специалистов, выбьются брови 90-х, густые натуральные брови и лисички. Как видите, на каждый облик найдется своя тенденция! Какие брови в тренде в 2022 году Ламинированные брови Этот полуперманентный уход обеспечит идеально уложенные, расчесанные брови, хранящиеся в течение нескольких месяцев. Процесс чаще всего включает в себя реструктуризацию бровей и придание им наиболее желательной формы с помощью фиксирующего продукта, изогнутые волоски выпрямляют и улучшают симметрию. Причесанная форма также может помочь восполнить пробелы и сделать брови более густыми. Среди поклонников этого ухода за бровями – такие знаменитости, как Джиджи Хадид и Дуа Липа.

Кому брови, как у Джиджи? (фото: instagram.com/gigihadid)

Дуа Липа любит природность (фото: instagram.com/dualipa) Натуральные брови Натуральные брови являются вторыми по популярности и насчитывают почти миллион хештегов в Instagram. А еще – это самый простой вариант! Как применить тренд? Просто придерживаться своей природной формы, возможно, немного более ухоженной.

Свои, родные, тоже в тренде (фото: instagram.com/emilychengmakeup) "Пушистые" брови Пушистые брови набирали обороты в последние пару лет – и останутся неизменным трендом в 2022 году. Тенденция была замечена на Билли Айлиш и включает в себя расчесывание волосков бровей, но при этом оставьте их естественными, а это значит, что меньше времени тратится на их прорисовку.

Хватит ли прорисовывать четкую линию? (фото: instagram.com/billieeilish) Брови-перья Такие брови напоминают перья и тоже кажутся густыми, но, в отличие от микрорастушевки, полуперманентной техники, этот вариант придает четкости, но все же оставляет легкий вид.

Взор не оторвать! (фото: instagram.com/stxph.h)

Вы могли заметить эту тенденцию на множестве знаменитостей, например, так поступали Ким Кардашьян и Леди Гага. Но, несмотря на популярность, следует быть аккуратными – и посоветоваться со специалистом, прежде чем оставить себя "без бровей".

Звезды делают это всего для одной фотосессии, не спешите копировать (фото: instagram.com/kimkardashian) Прямые брови Классика, которую любила еще большая Одри Хепберн и до сих пор остается хитом в 2022 году – посмотреть хотя бы на Зендею и Кару Делевинь.

Звезда "Эйфории" тоже "носит" натуральное (фото: instagram.com/zendaya) Цветные брови Лучше всего подходит для тех, кто любит экспериментировать, играть и получать удовольствие от своего макияжа. Цветные брови – это простой способ добавить яркие краски в макияж. По меньшей мере, скучно не будет!

Нарисовать такие брови, как вам хочется? Почему бы и нет! (фото: instagram.com/beatsbydeb) Брови в духе 90-х Привет из 90-х! Такие брови ввела в Белла Хадид. Но не спешите выщипывать "ниточки" без консультации специалиста.

Не всем уходят (фото: instagram.com/bellahadid) Лисьи брови Брови, "как у лисички", пользуются признанием у визажистов уже много лет. Как их "получить"? Бровям придается более плоская форма, помогающая "поднять лицо". Пользователи сети воспроизводят этот стиль, удлинив кончики бровей карандашами для бровей, чтобы форма стала ближе к Кайи Герберу и Кендалл Дженнер.

Самая модная форма бровей 2022 (фото: instagram.com/kaiagerber)