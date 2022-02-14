Петр Порошенко во время согласительного совета призвал провести внеочередное заседание и принять выделение 50 млрд. грн. на армию и территориальную оборону. Кроме того, с целью разработки и принятия оперативных решений по защите страны политик также призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы. "Я очень благодарю представителей фракций за то, что они помогли собрать подписи о проведении внеочередного заседания для резкого увеличения финансирования армии и решения проблем территориальной обороны, — сказал Порошенко. — Господин Глава, если монобольшинство не против проведения внеочередного заседания парламента, прошу поставить первыми пунктами повестки дня из нашего законопроекта об увеличении финансирования армии на 50 млрд. Вооруженным Силам Украины на резервы, на увеличение комплектации, на увеличение денежного обеспечения, ДОЗу, субъектам местного самоуправления для финансирования территориальной обороны". Относительно ВСК Порошенко сказал следующее: "Мы говорили с вами, и это была общая позиция, чтобы мы создали так называемый штаб с форматом Временной специальной комиссии для быстрой подготовки документов для увеличения обороноспособности государства, — напомнил Порошенко. — Это Временная специальная комиссия, каждая фракция делегирует туда своего представителя, и она готовит документы, имеющие отношение к повышению обороноспособности государства и имеющие срочный характер". Лидер партии "Европейская Солидарность" призвал монобольшинство в конце концов прервать свой продолжительный "карантин" и заняться страной. "Вы предлагаете сделать заявление в парламенты других стран. Хочу вам сообщить, что большинство парламентов мира — Конгресс США, Бундестаг, Сеймы провели заседание по Украине. И единственный парламент, который не провел это заседание, это Верховная рада Украины. Почему? Потому что депутатов в стране нет, — констатирует Порошенко. — Они отдыхают? Дезертиры ли они? И сейчас, и вчера, и позавчера они не собрались на внеочередное заседание. Хочу отметить: когда враг у ворот — парламенту дезертиров нет места в Украине". Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко ранее также призвал западных союзников предоставить Украине больше оборонного вооружения. Он отмечал – такие поставки сдерживают желание страны-агрессора атаковать украинскую армию.