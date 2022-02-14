Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам из-за угроз со стороны России.

В своем заявлении, которое опубликовано на сайте МВД, он подчеркивает, что защиту осуществляют 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей.

«Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится. Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев. Мы верим в наши Вооруженные Силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. А мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений типа весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке! Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то «гиркин» попытается захватить административные здания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и никаких колебаний! Чем каждый из вас может сейчас помочь? Во-первых, сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия», — говорится в его заявлении.

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В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулировке «ответа на российские вопросы».

Накануне спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о якобы отказе Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с РФ, были вырваны из контекста.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко разъяснил свои слова о возможном отказе от заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Он заверил, что страна не будет пересматривать свои стремления присоединиться к НАТО, добавив, что его слова вырвали из контекста.