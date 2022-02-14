14 февраля мир отмечает День Святого Валентина, или День всех влюбленных. Это праздник романтики, любви и нежности. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты, воздушные шарики и другие приятные подарки.

Неотъемлемый атрибут праздника — «валентинка» — небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и украшают розочками, ангелами, голубками или котятами, которые целуются, рассказывает Народная Правда со ссылкой на Главком.

История происхождения Дня Святого Валентина связана с несколькими легендами.

Согласно одной из них, в 269 году римский император Клавдий II стремился завоевать мир, но для осуществления этого замысла армии не хватало воинов. Правитель был уверен в том, что всему виной семейная жизнь, на которую солдаты тратят много времени. Клавдий II издал указ о запрете бракосочетания во время военной службы. Вопреки указу молодой священник Валентин якобы тайно венчал влюбленных. Когда император узнал об этом, то осудил Валентина на смертную казнь.

Когда Валентин сидел в тюрьме и ждал исполнения приговора, он якобы влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию и исцелил ее. Перед казнью он оставил ей прощальное послание и подписался как «Твой Валентин». Именно с этим моментом связывают и появление Дня всех влюбленных, и обычай дарить валентинки.

За неповиновение правителю священнику отрубили голову, а позже Валентин был канонизирован католической церковью. Через две сотни лет, в 496 году папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Если верить другой легенде, то День Святого Валентина возник как память о римском патриции Валентине, который был тайным христианином и обращал в новую веру своих слуг. После того, как он провел обряд венчания для двух из них, все трое были задержаны стражей. Как представитель высшего класса, Валентин мог избежать кары, но слуги такой привилегии не имели.

Желая хоть как-то подбодрить обреченных молодоженов, Валентин пишет для них послание в виде красных сердец, символизирующих христианскую любовь. Эти письма пленникам должна была передать слепая девочка, но неожиданно для всех Валентин убедил стражу отпустить слуг взамен на собственную жизнь. За считанные минуты до смерти Валентин передал незрячей девушке свое последнее письмо, освященное добротой и верой. После этого девушка прозрела и стала очень красивой.

Достоверно ни о первом, ни о втором Валентине ничего не известно. Кого именно из мучеников по имени Валентин причислили к лику святых, сказать точно уже невозможно. Однако легенды о Святом Валентине живут в умах и сердцах людей уже несколько веков, а праздник всех влюбленных дарит моменты счастья и помогает открывать настоящие чувства.

Считается, что в Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. В Украине 14 февраля как день всех влюбленных — праздник относительно новый, но довольно популярный и массовый.

Как и в любой другой праздник, в День Святого Валентина принято дарить подарки, сувениры и валентинки. Валентинки могут быть как подписанными, так и анонимными.

Американцы на День святого Валентина поздравляют не только любимых, но и всех друзей и близких. А в начале 10 века здешние мужчины дарили своим избранницам марципаны, которые в то время были достаточно дорогим удовольствием. Кондитеры подхватили этот тренд и предложили покупателям на выбор разнообразные лакомства с поздравлениями к празднику. Первыми были красно-белые карамельки. Далее появились коробки в форме сердца. Так традиция постепенно дошла и до наших дней.

Достаточно интересный обычай существует в Канаде. Если верить рассказам, 14 февраля женщина может сделать предложение своему любимому. Если же он откажется от такого подарка, то может получить штраф или даже в тюрьму попасть. Хотя такая судьба обходит некоторых, а именно: женатых, тех, кто уже нашел свое счастье с другой, или тех, кто согласился на предложение своей возлюбленной.

В Британии принято дарить женщинам красные розы (впрочем, не только в Британии). Интересно, что в ответ вы можете получить яблоко как символ любви и красоты.

Самое веселое, что делают британцы в этот день — присылают валентинки своим домашним животным, особенно если это лошадь или собака (уж очень их любят), а еще покупают специальный корм в виде сердечек.

В Японии представители сильной половины человечества получают больше подарков, чем женщины. При этом у них есть специальный шоколад «хонмей» — дарить его можно только особенному мужчине. А еще здесь проводится ежегодный конкурс на самое громкое признание в любви. Молодые люди выходят на специальную сцену и изо всех сил выкрикивают приветствия любимому человеку.

Во Франции принято дарить на День Валентина драгоценные украшения или бижутерию, а еще шоколадные муссы, эротическое белье, йогурты розового цвета, сладости-сердечки, лотерейные билеты и романтические путешествия на двоих.

Британцы могут посылать чувственные признания не только любимым и близким людям, но и домашним животным. Чувственные испанцы нередко отправляют нежные послания с помощью почтовых голубей.

Голландцы, так же как и канадцы, придерживаются того принципа, что 14 февраля женщина может сама сделать предложение мужчине. Однако если он откажется, то обязан подарить ей шелковое платье. А себе, в таком случае, покупает шелковую шнуровку с сердечком.

В Италии 14 февраля считают сладким днем, ведь главным подарком является именно сладости. Очень популярным вариантом является «Baci Perugina» — орехи, покрытые шоколадом. В каждой такой конфетке можно найти маленькую записку с высказываниями о любви на нескольких языках. При этом дарят их только любимым. Когда в древности итальянцы праздновали в этот день праздник весны, а потому все действа происходили на открытой местности: молодежь собиралась в беседках и садах, наслаждалась музыкой и поэзией. Потом были долгие прогулки по живописным местечко с любимым/любимой. В итальянском Турине молодожены объявляли о своей помолвке именно 14 февраля. Но со временем эти традиции отошли в прошлое.

Немцы изменили романтическим традициям. У них святой Валентин — прежде всего, покровитель психически больных. Именно поэтому 14 февраля все психиатрические больницы украшают красными лентами.

Жители Исландии зажигают костры в честь Вали — сына Одина, хотя сам праздник тоже символизирует любовь. Девушки одевают парням на шею угольки, а те в ответ дают девушкам маленькие камешки — считается, что для разжигания костра нужна искра, которая появляется от трения камня о камень.

Приметы 14 февраля

Когда-то девушки верили в поверье: если девушка увидит в этот день птицу малиновку, то ей суждено выйти замуж за моряка, если воробья — то судился ей бедняк, с которым она все же найдет свое счастье, а щегол обещал мужа-миллионера.

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