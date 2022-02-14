Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство разрабатывает вопросы поставки вооружения Украине. При этом он подчеркнул, что когда будут результаты, Берлин сообщит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг Шольца и Зеленского. "Вы знаете об отношении Германии в вопросе поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится – мы вам сообщим", — заявил Шольц. Напомним, сегодня в Киев с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. По данным немецкого агентства DPA, в преддверии визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонную помощь можно предоставить Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.