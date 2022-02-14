Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. По его словам, в этом заверил его президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг Шольца и Зеленского. "Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона по особому статусу (Донбассу – ред.) и местным выборам для дискуссий", — сказал Шольц. Напомним, ранее США обвинили Россию в искажении минских соглашений, заявив, что у них нет слова "автономия" для Донбасса. Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие готовности Украины предоставить особый статус для Донбасса.