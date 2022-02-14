Погода в Украине на 15 февраля обещает быть довольно теплой и без существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, завтра будет без осадков, лишь днем в Закарпатье небольшой дождь, а в Карпатах мокрый снег.

В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в северо-восточной части и в Карпатах 9-14° мороза; днем 3-8° тепла.

Спасатели предупредили об опасности выхода в горы в ближайшие дни. Дело в том, что высота снежного покрова не позволяет им сразу же выдвигаться на место чрезвычайной ситуации.

В Карпатах спасатели фиксируют уникальное, но чрезвычайно опасное явление – «снежные фонтаны». Погода в Украине на этой неделе, с 7 по 13 февраля, будет богатой на осадки и сильный ветер. При этом сильных морозов не прогнозируют.

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.