Календарь сигнализирует нам о том, что зима уже почти что на исходе, а ей в “затылок” дышит весна. Голубое небо, первые ростки зелени, солнце, аромат цветов выманит людей из пыльных офисов на природу. Что может быть лучше туристической вылазки в лес, горы, на озеро, речку. Тем более, что активный отдых сейчас на пике популярности, доказано, что он улучшает настроение и самочувствие.

Главное в этом вопросе, хорошо подготовиться, а именно подобрать экипировку. Получить свои заслуженные гормоны счастья поможет магазин Охота-товар.

Туристический поход — это всегда увлекательное приключение, но чтобы оно прошло организованно и безопасно, нужно подготовиться заранее. Допустим, вы уже приняли главные решение — с кем, когда и куда идете, теперь нужно собрать вещи. Чтобы путешествие принесло удовольствие, нужно выбрать комфортную обувь. На пике популярности сейчас треккинг. Такой тип туризма, когда человек совершает продолжительную пешую прогулку с остановками ночью, подходит как для городской черты, так и для сложных маршрутов (например, горы).

Обувь, пожалуй, самый важный элемент экипировки для похода.

Как выбрать обувь для похода

Обращаем внимание на сезонность и местность: зимой в горах в треккинговых кроссовках вы получите обморожение ног, летом в ботинках для высотных восхождений — конечности вы “сварите”. Внимательно ознакомьтесь с маршрутом, чтобы понять, нужна ли вам обувь для альпинизма или резиновые сапоги.

Обувь для похода должна быть на низком каблуке,

Иметь длинную шнуровку, которая фиксирует стопу,

Иметь прочную подошву с глубоким протектором,

Ботинки должны хорошо защищать ногу от воды, снега за счет специальной мембраны или пропиток, которые наносятся самостоятельно.

Обувь для походов — как выбрать размер

Эксперты рекомендуют летнюю обувь брать на один размер больше, зимнюю — на два размера больше. Это поможет вам, например, при спуске в горах, уберечь пальцы ног. Кроме того, зимой можно регулировать утепления, поддевая носки.

Очень важно также разносить обувь, при чем как перед походом, так и перед рыбалкой.

Эксперты магазина “Охота-товар” рекомендуют также пользоваться треккинговыми палками. Это вспомогательное снаряжение, которое снимает часть нагрузки с суставов и мускулатуры ног, посредством переноса ее на руки. Выбирать их нужно, отталкиваясь от конструкции и местности применения (при несложных походах смотрим на цену и вес, для сложных ориентируемся на надежность и качество всех элементов).

Как подготовится к трекингу

Главное физическая подготовка — системно бегайте и делайте зарядку, поднимайтесь по лестнице, со временем увеличивая нагрузку. Это повысить вашу выносливость и силу. Также важно непосредственно перед походом дать телу отдохнуть.