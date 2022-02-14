Национальный арктический научный центр опубликовал подборку милейших фотографий влюбленных пингвинов специально к 14 февраля. Снимки сделаны в районе станции «Академик Вернадский».

«Это Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к «Вернадскому» весной именно на брачный сезон. Так что полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей. Кстати, эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь», — говорится в сообщении Центра. День святого Валентина: лучшие открытки и поздравления для любимых людей

Фото: Анна Соина и Оксана Савенко.

