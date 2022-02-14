В пяти областях на западе страны хотя бы одну прививку против COVID-19 сделали только 36-44% взрослого населения.

Как сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, речь идет о Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях. Эти регионы имеют самый низкий показатель вакцинации.

Всего в 24 из 25 регионов Украины более 40% человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19. В 10 областях этот показатель составляет более 50%.

В Украине продолжает расти количество детей, которые болеют COVID-19.

С начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое. В настоящее время в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с коронавирусом или подозрение на него.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.

Украина получила первую партию лекарств против COVID-19 «Молнупиравир». Молнупиравир — это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.