Пять человек погибли в результате аварии, которая произошла на трассе «Киев-Одесса» в Николаевской области.

По информации ГСЧС Украины, в районе пгт Кривое Озеро водитель внедорожника «Тойота» столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли 5 человек, в том числе ребенок (предварительно в возрасте 8 лет).

В полиции сообщили, что водитель грузовика не пострадал.

«По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек». Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП вблизи Чугуева в Харьковской области погиб 36-летний житель Чугуевского района. Вероятно, он был трижды судим.

Напомним, 9 февраля на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло ДТП. Автомобиль (машина из кортежа Ярославского), который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, сбил пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. От полученных травм он скончался. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия. Полиция вызвала бизнесмена на допрос, однако СМИ сообщили, что он уже покинул Украину. Вместе с тем якобы с повинной пришел водитель Ярославского.

Правоохранители провели серию обысков в рамках расследования ДТП под Харьковом с участием кортежа Александра Ярославского.

Водитель, который якобы взял на себя вину за смертельное ДТП на трассе Чугуев – Мартово, вероятно, лжет. Мужчина на момент трагедии находился в Дергачах, при этом сам Александр Ярославский — неподалеку от места аварии.