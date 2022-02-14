Платформы TikTok и YouTube собирают больше личных данных пользователей, чем другие приложения. Между тем, китайский сервис позволяет пользоваться ими посторонним трекерам. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina. Согласно расследованию URL Genius выяснилось, что Youtube собирает пользовательские данные для собственной выгоды. Речь идет, например, об отслеживании истории просмотров, а также местонахождении, чтобы показывать пользователю релевантную рекламу.

В то же время TikTok позволяет собирать данные третьей стороне, в связи с чем трудно сказать, куда идет и как используется информация.

URL Genius использовало функцию записи активности приложений, доступную для операционной системы iOS. Благодаря ей выяснилось, что YouTube и TikTok устанавливали по 14 сетевых контактов. Это более чем в два раза, чем количество контактов, которые устанавливают другие программы.

YouTube использует 10 трекеров, а остальные 4 передаются третьей стороне. В случае с китайским сервисом все несколько иначе – TikTok передает 13 из 14 трекеров. Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что TikTok работает над ограничением своего контента. Тем временем Youtube недавно обновил свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android.