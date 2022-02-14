Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу угрозы со стороны Российской Федерации.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что ситуация под контролем.

«Нас пугают большой войной, и который раз назначают дату военного вторжения. С нами систематически ведут войну на всех фронтах: на военному, увеличивая контингент вокруг границ, на дипломатическом — пытаются лишить нас права самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, на энергетическом — сокращая поставки газа, электроэнергии и угля, на информационном фронте пытаются посеять панику», — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина сейчас сильнее. По его словам, власть понимает все вызовы и знает, что с ними делать.

«Сейчас все осознают, что от нашей армии зависит безопасность Европы и всего континента. Мы стремимся к миру. Мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и свое не отдадим».

https://www.youtube.com/watch?v=EljlP1pl7MQ

Украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину. Уже сообщалось, что в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов — полный список.