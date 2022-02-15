Военнослужащий Национальной гвардии Украины устроил в Харькове необычное признание в любви и предложение руки и сердца своей любимой. Он встал на одно колено перед девушкой прямо на плацу. Видео разместили на YouTube-канале Национальной академии Национальной гвардии Украины. 20-летний Денис познакомился со Светланой полтора года назад в Академии – на занятиях по рукопашному бою. И как он говорит, влюбился сразу. Для торжественного предложения руки и сердца он провел целую спецоперацию. По легенде нацгвардейцы снимали праздничный ролик ко Дню Влюбленных. Для этого сотня военных выстроилась на плацу в форме центра. 24-летняя Светлана должна была занять место в самом центре "сердечка". Она поздравляла жителей Харькова с днем Всех Влюбленных. После приветствия к ней сзади подошел Денис с цветами и кольцом. Он встал на одно колено, признался девушке в своих чувствах и сделал предложение руки и сердца. Светлана расплакалась, но сразу согласилась стать его женой. Друзья начали хлопать влюбленным и приветствовать их с помолвкой. Денис перед началом спецоперации признался, что очень сильно волнуется и не представляет, что его ждет.

Нацгвардиец сделал своему любимому предложение на плацу Напомним, ранее мы писали о том, что приветствие ритуального агентства с 14 февраля "взорвало" сеть. А также мы рассказывали о том, что украинские звезды ко Дню Всех Влюбленных совершили откровенные признания о любви.