Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора на Евровидение-2022 певице Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

«Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ», — заявил он.

Демченко также уточнил, что в настоящее время подразделение ГПСУ прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш о пересечении границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

Напомним, 14 февраля председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сказал, что до получения информации от ГПСУ не готов подписывать соглашение с Паш. Он также отметил, что в случае если организаторы «Евровидения» увидят признаки политизации отбора, Украина может остаться вне конкурса в этом году.

Алина Паш сообщила, что подала повторный запрос пограничникам. По ее словам, она не нарушала закон.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Pash (@alinapash)

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