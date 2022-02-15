Власти Канады приняли решение передать Украине вооружение для помощи в сдерживании российской агрессии.

Как сообщает корреспондент «Укринформа«, об этом на пресс-конференции в Оттаве заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

“Канада глубоко обеспокоена накоплением Россией войск в и вблизи Украины, что представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах. После общения с нашими украинскими партнерами, в том числе во время моего недавнего визита в Украину, Канада одобрила предоставление оборонного оружия для помощи Украине в защите суверенитета и территориальной целостности”, — сказала Ананд.

Она добавила, что вместе с союзниками Канада продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

«В свете серьезности ситуации и после разговоров с нашими украинскими партнерами я одобрил предоставление летального снаряжения и боеприпасов на сумму 7,8 миллионов канадских долларов…Цель этой поддержки со стороны Канады и других наших партнеров – отвадить Россию от продолжения агрессии в отношении Украины», — цитирует премьер-министра Канады Джастина Трюдо Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу угрозы со стороны Российской Федерации. Он подчеркнул, что Украина сейчас сильнее, а власть понимает все вызовы и знает, что с ними делать.

Украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину. Уже сообщалось, что в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов — полный список.