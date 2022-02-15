Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и всем украинцам, которым не безразлично будущее государства, вступать в ряды территориальной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА. "У нас есть сильная армия. Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства — вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", – сказал Кличко. По его словам, для защиты страны необходимы совместные усилия всех украинцев. "Только в одном случае мы сможем защитить нашу страну: если не будем прятаться и бок о бок будем бороться за независимость и свободу Украины и ее граждан. Все вместе! Тогда каждый агрессор будет понимать, что получит очень жесткий ответ", — отметил лидер " УДАРа". Кличко поблагодарил тех, кто уже присоединился к территориальной обороне Киева, и тех, кто вступит в ее ряды. Однако напомнил, что для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА. Каждый желающий может обратиться на нее по номеру 063-651-44-46. Также мэр столицы сообщил, что из городского бюджета уже выделено 110 млн. грн. для поддержки и финансового обеспечения территориальной обороны Киева. Как сообщалось ранее, мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в территориальную оборону.