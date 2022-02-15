Глава МИД Дмитрий Кулеба не видит национальной основы в инциденте с гибелью двух этнических греков и ранением еще двоих в селе Гранитное Донецкой области.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает «Европейская правда».

«Произошел трагический инцидент. Но мы не видим в нем направленности против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве», — сказал Кулеба.

Накануне МИД Греции заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области — по словам министерства, убийство совершили украинские военные. Отдел коммуникации полиции Донецкой области сообщал о задержании двоих мужчин из-за стрельбы в Гранитном после стрельбы.

10 февраля потери боевиков на Донбассе составили 5 человек. Все они небоевые.