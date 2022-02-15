Вооруженные силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений.

Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — сказал Конашенков.

Отметим, речь идет о военнослужащих, которые с 10 по 20 февраля принимают участие в совместных белорусско-российских учениях «Союзная решимость-2022».