14 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В окрестностях Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Марьинки боевики применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Также отмечается, что в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего — средней тяжести, второго – удовлетворительное.

МИД Греции заявил о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области — по словам министерства, убийство совершили украинские военные.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. По его словам, в этом заверил его президент Владимир Зеленский.