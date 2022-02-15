Синоптики озвучили прогноз погоды на 16 февраля. По информации Украинского гидрометеорологического центра, завтра будет облачно с прояснениями, местами довольно тепло.

В Facebook сообщается, что днем существенных осадков не ожидается, только в Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом.

В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на северо-востоке страны местами 6-11° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях, Крыму и на юге Одесской области до 9°.



В Карпатах спасатели фиксируют уникальное, но чрезвычайно опасное явление – «снежные фонтаны». Погода в Украине на этой неделе, с 7 по 13 февраля, будет богатой на осадки и сильный ветер. При этом сильных морозов не прогнозируют.

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.