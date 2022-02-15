Президент России Владимир Путин заявил, что отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет. Он добавил, что этот вопрос следует решить сейчас и мирными средствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Что такое говорят? Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет, но сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", – сказал Путин. Российский лидер добавил, что сейчас обсуждается вступление Украины в НАТО. Он спросил, когда это произойдет: завтра или послезавтра. Также он заявил, что это ничего не меняет для России. "Мы хотим решать этот вопрос сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса мирными средствами", – резюмировал Путин.