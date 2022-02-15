Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение Государственной Думы о признании ЛНДР. Российский лидер заявил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. "Я (Путин — ред.) буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. В первую очередь, исходя из нереализованных возможностей минских соглашений", — сказал президент России. В ходе пресс-конференции Шольц, отвечая на вопрос о введении войск в НАТО в Югославию, сказал, что это было сделано под угрозой геноцида. После этого Путин заявил, что происходящее сегодня на Донбассе это и есть якобы "геноцид". Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к Путину о признании "ЛДНР". Напомним, решение российского парламента осудили в Министерстве иностранных дел Украины, назвав возможное признание Россией "ЛНДР" сознательным выходом из минских соглашений. Кроме того, на обращение Госдумы к Путину отреагировали на НАТО, США и другие европейские страны.